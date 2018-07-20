Nike'ın Barcelona ve Tottenham formaları aynı

Futbolsever bugünlerde farklı takımların yeni sezon formalarının birbirine çok benzemesinden şikayetçi...

Adidas'ın Türkiye'den Beşiktaş ve F.Bahçe ile birlikte Avrupa'nın birçok takıma aynı kaleci formasını tasarlaması, görenleri hayrete düşürmüştü.

BARCELONA İLE TOTTENHAM'IN FORMALARI AYNI

Adidas gibi Nike da kolaya kaçtı ve Barcelona'nın antrenman forması ile Tottenham'ın maç formasını neredeyse aynı şekilde tasarladı.

TÜRKİYE 190 TL

Galatasaray'ın da forma sponsoru olan Nike, Türkiye'de forma fiyatlarını 190 lira olarak belirledi. Avrupa'da ise bu fiyatlar daha da yukarıya çıkıyor.