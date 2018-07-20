Ensonhaber.com'a dön

Nike'ın Barcelona ve Tottenham formaları aynı

Nike da Adidas gibi forma sponsorluğunu yaptığı takımlara birbirine çok benzer tasarımlar yapmaya başladı.

Nike'ın Barcelona ve Tottenham formaları aynı
Yorum Yap

Futbolsever bugünlerde farklı takımların yeni sezon formalarının birbirine çok benzemesinden şikayetçi...

Adidas'ın Türkiye'den Beşiktaş ve F.Bahçe ile birlikte Avrupa'nın birçok takıma aynı kaleci formasını tasarlaması, görenleri hayrete düşürmüştü.

BARCELONA İLE TOTTENHAM'IN FORMALARI AYNI

Adidas gibi Nike da kolaya kaçtı ve Barcelona'nın antrenman forması ile Tottenham'ın maç formasını neredeyse aynı şekilde tasarladı.

TÜRKİYE 190 TL

Galatasaray'ın da forma sponsoru olan Nike, Türkiye'de forma fiyatlarını 190 lira olarak belirledi. Avrupa'da ise bu fiyatlar daha da yukarıya çıkıyor.

Adidas her takıma aynı formayı tasarladı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM