Niko Kovac: Bayern'de kalacağım

Bayern Münih'te uzun süredir geleceği tartışılan Niko Kovac, Bundesliga'da şampiyonluğa ulaştıkları Eintracht Frankfurt maçın ardından kısa bir açıklama yaptı.
"KALACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"
Şampiyonluk kutlamaları esnasında konuşan Niko Kovac, "Bayern Münih'te kalacağımı düşünüyorum. Bu yönde izlenim edindim" ifadelerini kullandı.
BAŞKANDAN AÇIKLAMA
Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness ise "Bunu konuşmak için doğru zaman değil. Bu zafer gününde daha fazla şey söylemek istemiyorum" dedi.
Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup eden Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 7. toplamda ise 29. şampiyonluğuna ulaştı.