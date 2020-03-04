Niko Kovac: Yeniden sahaya dönmek istiyorum

Bayern Münih, E.Frankfurt ve RB Salzburg gibi Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde çalışan Niko Kovac, sahalara geri dönmek istediğini söyledi.

Son günlerde bazı Alman gazetecilerle bir araya gelen 48 yaşındaki teknik adamın; "Yeniden sahaya dönmek istiyorum. Futbola dönmeye hazırım. O heyecanı yeniden duyabilecek durumdayım. 2020 yaz döneminde bir kulüple başlamayı düşünüyorum. Şu anda bir teklif yok ya da takım ismi. Ben hazırlıklar yapıyorum. Her şeyi inceliyorum, tüm maçları takip ediyorum." dediği belirtildi.

Ayrıca Kovac'ın, sadece Almanya Bundesliga değil Avrupa'nın tüm ülkelerinden gelecek tekliflere sıcak baktığı kaydedildi.