Nikola Jokic, asistleriyle NBA tarihine geçti

Sırp yıldız, bu başarıya Nuggets'ın dün gece Pepsi Center'da Golden State Warriors'a karşı aldığı 100-116 yenilgide ulaştı.
Jokic maçta 32 dakika forma giydi ve 16 sayı, 13 ribaund ve 7 asistle oynadı.
Jokic, 28 yaşında bin asiste ulaşan eski Cleveland Cavaliers pivotu Brad Daughtery'nin rekorunu kırmış oldu.
Jokic, önceki ay 25 yaşına girmişti. Şimdi Denver'daki beşinci sezonunda, Jokic'in ortaya çıkışı Nuggets'ı yüksek rekabet gücüne sahip Batı Konferansı'nda meşru bir şampiyonluk yarışmacısına dönüştürdü.
Denver, son 10 maçın altısını kazandı ve 41-20 derece ile sıralamada üçüncü konumda yer alıyor.