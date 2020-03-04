Nikola Jokic, asistleriyle NBA tarihine geçti

İtalya'daki koronavirüs salgını, futbolu da vurdu. 79 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, dün oynanması planlayan Juventus-Milan karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takım, kasasını dolduracak. İşte hangi kulüp ne kadar kazanacak listesi...

Sezon sonunda Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta, kaleci arayışları sürüyor. Siyah-beyazlıların, Fabri ve Claudio Bravo'nun menajerleriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi sarı-kırmızılılardan 4, siyah-beyazlılardan ise 6 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Polonya basını, Legia Varşova'nın boşta olan Arda Turan için girişimde bulunduğunu yazdı.

1 Süper Lig şampiyonunun kazanacağı para Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takım, kasasını dolduracak. İşte hangi kulüp ne kadar kazanacak listesi...

2 Ersun Yanal'ın tazminat isyanı Hakkında çıkan 'tazminat alacak' şeklindeki haberlere çok kızan Ersun Yanal, salondan ayrılırken "Kimse g*tünden uydurmayacak öyle" dedi.

3 Selçuk İnan futbolu bırakıyor Son yıllarda düşüşe geçen Selçuk İnan, sezon sonunda yeşil sahalara veda etme kararı aldı.

4 Cenk Tosun EURO 2020'de forma giyemeyecek Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı'nın ardından Cenk Tosun'un da çapraz bağları koptu. Sezonu kapatan milli futbolcumuz, EURO 2020'de forma giyemeyecek.

5 A Milli Takımımızın yeni formaları A Milli Takımımızın EURO 2020'de giyeceği formalar, sosyal medyaya sızdı. Ay-yıldızlılar, yıllar sonra klasik tasarıma geri döndü.

6 Juventus-Milan maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi İtalya'daki koronavirüs salgını, futbolu da vurdu. 79 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, dün oynanması planlayan Juventus-Milan karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

7 Beşiktaş'tan Fabri ve Claudio Bravo girişimi Sezon sonunda Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta, kaleci arayışları sürüyor. Siyah-beyazlıların, Fabri ve Claudio Bravo'nun menajerleriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

8 Arda Turan'a talip çıktı Polonya basını, Legia Varşova'nın boşta olan Arda Turan için girişimde bulunduğunu yazdı.

9 İsmail Kartal'dan F.Bahçe yönetimine mesaj Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, görev verilmesi halinde sezon sonuna kadar ücret almadan çalışabileceğini söyledi.