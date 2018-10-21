Nikola Jokic'ten tarihi performans

1 As: Real Madrid Guti'yi istiyor İspanya'nın en büyük gazetelerinden biri olan As'ın haberine göre, Real Madrid Lopetegui'nin yerine Guti'yi göreve getirmeyi düşünüyor.

2 Rize kazanamadı F.Bahçe kümenin üstünde kaldı Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'la Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe küme düşme hattına girmekten kurtuldu ve haftayı 15. sırada kapattı.

3 Emenike'den F.Bahçeli futbolculara uyarı Oynadığı dönemde skandallarıyla gündeme gelen ve sarı-lacivertli takımın en kötü transferleri arasında yer alan Emenike, F.Bahçeli futbolculara sosyal medyadan bir mesaj gönderdi.

4 Hamit Altıntop: Favori Galatasaray Galatasaray'ın eski futbolcusu Hamit Altıntop, sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04 karşısında bir adım önde olduğunu söyledi.

5 Chelsea'nin Hazard'a yeni teklifi İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Real Madrid'in kıskacındaki Hazard'a Chelsea haftalık 350 bin poundluk yeni bir kontrat teklif edecek.

6 İsmail Köybaşı: Arkadaşlarıma yardımcı oluyorum Fenerbahçe'nin Sivasspor'la berabere kaldığı maçın ardından konuşan İsmail Köybaşı, "Işığımla arkadaşlarıma yol gösteriyorum" dedi.

7 Galatasaray'da yaşanan sakatlıkların sebebi Galatasaray'da yaşanan sakatlıkların ardından Fatih Terim, teknik heyetten konu hakkında bir rapor istedi. Terim'in kurmayları sakatlıkların sebebini 6 maddeyle sıraladı.

8 Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: G.Saray'ı örnek al Rıdvan Dilmen, geçen sezon G.Saray'ın Tudor'u gönderip Terim'i getirerek şampiyon olduğunu ve Ali Koç'un Cocu'yla yolları bir an önce ayırması gerektiğini ifade etti.

9 Lakers-Houstan maçında kavga çıktı LeBron James'in Staples Center'daki ilk maçında Lakers, Houstan'a yenilirken maça oyuncular arasında çıkan kavga damga vurdu.