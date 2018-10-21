Nikola Jokic'ten tarihi performans

Maçı 11'de 11 saha içi isabetiyle 35 sayı, 12 ribaunt, 11 asist, 4 top çalmayla tamamlayan Jokic, NBA efsanesi Wilt Chamberlain'den sonra "yüzde 100 isabetle 30 sayı atarak triple double yapan" ikinci oyuncu oldu.
Jokic ayrıca bu performansını hiç top kaybetmeden gerçekleştirdi. Ev sahibi Nuggets'ta 26 sayı, 5 asist üreten Jamal Murray ve 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Paul Millsap, galibiyette önemli rol oynadı.
Suns'ta Devin Booker 25 sayı, 7 asist, T.J. Warren 16 sayı ve Isaiah Canaan 15 sayıyla mücadele etti.