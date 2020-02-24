N'Koudou: 2 gündür uyuyamıyorum

Kevin N'Koudou, bu sabah gerçekleşen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"DOĞRU DÜZGÜN UYUMUYORUM"

Hafta sonunda oynanan Trabzonspor maçıyla ilgili konuşarak sözlerine başlayan N'Koudou, “Trabzonspor'a karşı iyi bir futbol oynadık, takım halinde çok iyi bir performans ortaya koyduk. Oynarken de oyundan çok büyük keyif aldık. Ancak futbol çok acımasız. Son anlarda bir gol yedik ve 2 puan bıraktık. 2 gündür doğru düzgün uyumuyorum. Maçı tekrar tekrar izliyorum, neleri yanlış yaptık, neleri başaramadık bunu anlamaya çalışıyorum. Bu kadar üstün oynarken neden kazanamadık ve neden üstünlüğümüzü skora yansıtamadık, bunu sormamız gerekiyor. Buradan çıkaracağımız pozitif noktalarda devam etmemiz gerekiyor. Şimdi önümüzde çok önemli bir Alanyaspor maçımız var. Bu maçı kazanarak bir şekilde yarışa tutunmamız ve içinde kalmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“SERGEN YALÇIN BU SEVİYEYİ İYİ BİLİYOR”

Teknik direktör değişiminin takıma neler kattığıyla ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine devam eden 25 yaşındaki oyuncu, “Birlikte oynama anlamında, saha içinde birlikteliği gösterme anlamında takım olarak daha doğru işler yapıyoruz. Sergen Hoca ile Abdullah Hoca'nın oyun vizyonu daha farklı. Sergen Hoca, Beşiktaş için yaşayan bir efsane. Bunu hepimiz biliyoruz. Farklı bir oyun aklı ve zekası var. Bu seviyede oynamanın ne olduğunu, bu seviyedeki oyuncu grubundan nelerin beklendiğini çok iyi biliyor ve bize de bu doğrultuda tavsiyeler veriyor. Onunla çalışmak çok keyifli. Bu fırsatı kullanıp onun tavsiyelerine kulak vererek sonuçları pozitif noktalara taşımamız gerekiyor.” dedi.