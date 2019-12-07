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N'Koudou 2 hafta yok

Beşiktaş'ta sol üst arka bacak adalesinde zorlanma tespit edilen N'Koudou, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

| Haber Merkezi
N'Koudou 2 hafta yok
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Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber geldi.

24 Erzincanspor maçında sakatlanan Fransız futbolcunun MR'ı çekildi.

Sol üst arka bacak adalesinde zorlanma tespit edilen siyah-beyazlı futbolcu, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Erzincanspor maçında sol üst arka bacak ( biceps) adalesinde ağrı hisseden sporcumuz Kevin N’Koudou’nun yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR’ı sonucunda grade 1 kas zorlanması tespit edilmiş olup, tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK

N'Koudou'nun 16. haftada oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giymesi beklenmiyor.


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