N'Koudou 2 hafta yok

Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber geldi.

24 Erzincanspor maçında sakatlanan Fransız futbolcunun MR'ı çekildi.

Sol üst arka bacak adalesinde zorlanma tespit edilen siyah-beyazlı futbolcu, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Erzincanspor maçında sol üst arka bacak ( biceps) adalesinde ağrı hisseden sporcumuz Kevin N’Koudou’nun yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR’ı sonucunda grade 1 kas zorlanması tespit edilmiş olup, tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK

N'Koudou'nun 16. haftada oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giymesi beklenmiyor.