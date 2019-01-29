N'Koudou: Benim için en ideal kulüp Beşiktaş

Quaresma ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta, kanat transfer için çalışmalar hızlandırıldı.

Knoplyanka ile birlikte siyah-beyazlı yönetimin transfer listesinde yer alan Tottenhamlı Georges-Kevin N'Koudou, Türkiye'ye gitmek istediğini açıkça dile getirdi.

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İngiliz kulübünün yöneticileriyle bir toplantı yapan Kamerun asıllı Fransız futbolcu, sürekli olarak oynayabileceği bir kulübe gitmek istediğini söyledi.

Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralık olarak gelmek isteyen 23 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş benim için ideal bir kulüp. Gereken kolaylığı bekliyorum" diyerek İngilizlerden izin istedi.