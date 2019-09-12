N'Koudou Beşiktaş'ı neden tercih ettiğini anlattı

Ricardo Quaresma'yı Kasımpaşa'ya gönderen Beşiktaş, kadrosunu Georges-Kevin N'Koudou ile güçlendirdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'dan transfer edilen Fransız oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Siyah-beyazlı formayla ilk olarak Vodafone Park'ta oynanan Göztepe maçında tanışan Nkoudou, bu karşılaşmada 61. dakikada oyuna girmiş ve 29 dakika sahada kalmıştı.

Bir sonraki hafta Ç.Rizespor maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan oyuncu, bu karşılaşmada da 45 dakika forma giyerek siyah-beyazlı takıma yavaş yavaş alıştığının sinyallerini vermişti.

EN SEVDİĞİM KİTAP KUR'AN-I KERİM

Attığı çalımlar ve hızlı koşularıyla taraftarların beğenisini kazanan Nkoudou, yaptığı açıklamada Türkiye'yi neden tercih ettiğini anlattı.

Fransız kanat oyuncusu, "Müslüman bir ülke olduğu için buraya geldim. En sevdiğim kitap Kur'an-ı Kerim" açıklamasında bulundu.