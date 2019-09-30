N'Koudou: Biz büyük bir kulübüz, düzeltmeliyiz

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Kevin N'Koudou, bordo-mavililierin 4-1'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"BU DURUMU DÜZELTMELİYİZ"

Takım olarak hataları düzeltmelerini gerektiğini söyleyen N'Koudou, "Burada, özellikle maçın ilk bölümünde iyi savunma yapmalısınız. Çünkü çok gol yediğinizde kazanma şansınız yok. Takım savunmasıyla ilgili düzeltmemiz gereken noktalar var. Çok aceleci şekilde top taşıyoruz, bundan dolayı da dengemiz bozuluyor. Topu da çok kolay kaybediyoruz, çok pas hatası yapıyoruz. Antrenman ve maçlarda bunları düzeltmemiz gerekiyor. Büyük bir kulübün parçası olduğumuzu biliyoruz, bu durumu düzeltmemiz gerektiğinin bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.