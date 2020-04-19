N'Koudou: Burak'a asist yapıyorum gerisi onun sorumluluğu

Siyah-beyazlılarını bugünkü canlı yayın konuğu futbolculardan Kevin N'Koudou oldu. Koronavirüs sebebiyle liglere verilen aranın bitiminden sonra çok güçlü bir şeklide sahalara döneceğini belirten N'Koudou, takım arkadaşı Burak Yılmaz'a takılmadan da geçmedi.

''BURAK, ASİSTLERİM KONUSUNDA DİKKATLİ OLSUN''

Karantina günlerinde çoğunlukla çocuklarıyla vakit geçirdiğini dile getiren N'Koudou, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Evde çocuklarımla ilgileniyorum, video oyunlarıyla vakit geçiriyorum hatta Burak Yılmaz beni aradı ve bir oyunda bölümü nasıl geçeceğini bana sordu. Takım arkadaşlarım Diaby, Lens ve Boateng ile telefonda görüşüyoruz sürekli. Bu aranın ardından çok daha güçlü bir şekilde döneceğim. Burak Yılmaz'dan asistlerim konusunda dikkatli olmasını rica ediyorum. Ben asisti yaparım, gerisi onun sorumluluğunda.''







