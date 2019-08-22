N'Koudou: Delici bir oyuncuyum

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi.

Daha önce Boyd, Douglas, Ruiz ve Rebocho'yu transfer eden siyah-beyazlılar son olarak Fransız futbolcu N'Koudou'yu kadrosuna kattı.

Tottenham'dan transfer edilen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

"DELİCİYİM"

N'Koudou, nasıl bir oyuncu olduğunun sorulması üzerine şu ifadeleri kullanmıştı: "Hücum yapmadan önce iyi defans yapmayı bilmelisin. Bize öğretilen budur. Delici bir oyuncuyum. Herkes ne kadar hızlı olduğumu bilir."