N'koudou: Gollerime devam edeceğim

Kevin N'Koudou'nun Beşiktaş macerası, istediği gibi başlamamıştı.
Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrarlı bir görüntü sergilemekte zorlanan Fransız kanat oyuncusu, sorununu atlatıp forma girmesinin ardından şovuna başlamıştı.
Beşiktaş'a kritik bir 3 puan kazandıran yıldız oyuncu, milli aradaki takım çalışmalarındaki performansıyla da göz doldurmaya devam ediyor. Denizlispor önünde sonradan oyuna girdikten sonra takımına galibiyeti getiren golü atan N'Koudou, "Gollere devam edeceğim." dedi.
"KONYA MAÇININ ÖNEMİNİ BİLİYORUM"
Bu hafta maça ilk 11'de başlaması beklenen Fransız oyuncu, "Sakatlığım tamamen geçti. Konya önünde maçın önemini biliyorum. Galibiyet serisini devam ettirmek için gerekeni yapacağım." ifadesini kullandı.
Konyaspor karşılaşmasında gol yollarındaki bütün yükü Burak Yılmaz'ın omuzlarına vermek istemeyen teknik direktör Abdullah Avcı, kanat bölgesinde görevlendireceği N'Koudou'dan, bulduğu her fırsatta ceza sahasına girerek gol aramasını istiyor.