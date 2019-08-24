N'Koudou: Taraftarın bu kadar iyi olmasını beklemiyordum

Süper Lig'de Göztepe'yi evinde 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta yeni transfer Georges-Kevin N'Koudou yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

BU KADARINI BEKLEMİYORDUM

"İstanbul'da iki gün geçirdikten sonra bu atmosferi yaşadım. Beşiktaş'ta herkes beni güzel karşıladı. Bu taraftarı bana anlatmışlardır ama bu kadarını beklemiyordum. Bugün güzel bir adım attım, bunu devam ettirmek istiyorum. Geçen haftayı da telafi ettik"

KUPA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM

"Taraftar, beni çok istedi ve ben de onlara formamı armağan ettim. Sezon sonu onlara kupayı armağan etmek istiyorum."