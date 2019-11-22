N'Koudou: Türkiye'de dinimi daha rahat yaşıyorum

Beşiktaş'ın sezon başında Tottenham’dan transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcu N'Koudou, kulübün YouTube kanalına konuştu.

"İSLAM SANATLARI MÜZESİ'NE GİTTİM"

İstanbul’u çok sevdiğini belirten N’Koudou, “İstanbul’da dışarı çok çıkmıyorum. Vaktimin çoğunu evde geçiriyorum. Bir kere İslam Sanatları Müzesi’ne gittim. İslam tarihini anlatan eserler vardı. Orası çok hoşuma gitti. İngiltere’de ve Fransa’da ibadet yapmakla ilgili bir sorun yaşamıyorum ama Türkiye’de şöyle bir farklılık var. Ülke müslüman olunca daha rahat ve açık oluyorsunuz. Yolunun üzerinde bir camiye gidebiliyorsun. Daha fazla seçeneğin oluyor. Bu, insanı ister istemez iç huzur anlamında daha rahat hissettiriyor. Bu bakımdan İngiltere ve Fransa’ya göre daha rahatım.” ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN ALLAH'A ŞÜKREDERİM"

Sahip olduğu imkanlardan dolayı her zaman Allah’a şükrettiğini vurgulayan Fransız oyuncu, "Annem de benim gibi güler yüzlü ve pozitiftir. Annem, bana sahip olduğum şeyler için şükretmeyi, daima gülümsemeyi ve yaşadığım günün keyfini çıkarmayı öğretti. Her zaman şükretmeye çalışıyorum. Bizim sahip olduğumuz imkanların büyük bir kısmını elde edemeyen çok insan var. İmkanlarımızın kıymetini bilip, şükretmek lazım" şeklinde görüş belirtti.

"RESİM YAPMA YETENEĞİMİ ÖĞRETMENİM KEŞFETTİ"

Röportaj sırasında Kız Kulesi’nin manzarası ile Kartal amblemi çizen Georges-Kevin N’Koudou, resim yapma yeteneği ile ilgili şunları kaydetti: “Resim yapma yeteneğimi 5-6 yaşlarında anaokuluna giderken öğretmenim keşfetmişti. Benim için ‘Çok iyi resim çiziyor, resime yatkınlığı ve kabiliyeti var’ demişti. Daha sonra ilkokulda da resim yapmaya devam ettim. İlkokuldaki resim öğretmenim anneme ‘Gönderebiliyorsanız sanat okuluna gönderin’ dedi. Daha sonra ailem beni sanat okuluna göndermedi ama 5-6 yaşından bu yana resim yapmaya devam ediyorum.”