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Norman Hunter, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'ın efsane futbolcusu Norman Hunter, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

| Haber Merkezi
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Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, can almaya devam ediyor.

Leeds United'ın efsane futbolcusu Norman Hunter, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede salgına yenik düştü. 76 yaşındaki efsane isim, yaşamını yitirdi.

İNGİLTERE'NİN KAZANDIĞI TEK DÜNYA KUPASI'NIN KAHRAMANLARINDANDI

İngiltere’nin kazandığı 1966 Dünya Kupası’nda kadronun kilit isimlerinden biri olan 76 yaşındaki Hunter, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.

Kaldığı hastaneden az önce yapılan açıklamaya göre Norman Hunter, tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı ve yaşamını yitirdi.

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