Norman Hunter, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, can almaya devam ediyor.
Leeds United'ın efsane futbolcusu Norman Hunter, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede salgına yenik düştü. 76 yaşındaki efsane isim, yaşamını yitirdi.
İNGİLTERE'NİN KAZANDIĞI TEK DÜNYA KUPASI'NIN KAHRAMANLARINDANDI
İngiltere’nin kazandığı 1966 Dünya Kupası’nda kadronun kilit isimlerinden biri olan 76 yaşındaki Hunter, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.
Kaldığı hastaneden az önce yapılan açıklamaya göre Norman Hunter, tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı ve yaşamını yitirdi.