Ensonhaber.com'a dön

Norveç'e bir altın da sürat pateninde

Erkekler takım takip finalinde ev sahibi Güney Kore'yi geride bırakan Norveç, Kış Olimpiyatları'ndaki altın madalya sayısını 13'e çıkardı.

Yorum Yap

Norveç'e bir altın da sürat pateninde

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni erkekler takım takip finalinde Norveç altın madalya elde etti.

A Finali'nde ev sahibi Güney Kore ile karşılaşan Norveç, 3:37.32'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Norveç böylece PyeongChang 2018'de 13. altın madalyasını kazandı.

Güney Kore 3:38.52'lik zamanıyla gümüş madalyanın sahibi olurken, takımın 16 yaşındaki ismi Jaewon Chung, sürat pateninde olimpiyat madalyası kazanan en genç sporcu olarak tarihe geçti.

Bronz madalya sahibini belirleyen B Finali'nde ise Hollanda, 3:38.40'lık derecesiyle Yeni Zelanda'yı geride bırakmayı başardı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM