Norveç'e bir altın da sürat pateninde

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni erkekler takım takip finalinde Norveç altın madalya elde etti.
A Finali'nde ev sahibi Güney Kore ile karşılaşan Norveç, 3:37.32'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Norveç böylece PyeongChang 2018'de 13. altın madalyasını kazandı.
Güney Kore 3:38.52'lik zamanıyla gümüş madalyanın sahibi olurken, takımın 16 yaşındaki ismi Jaewon Chung, sürat pateninde olimpiyat madalyası kazanan en genç sporcu olarak tarihe geçti.
Bronz madalya sahibini belirleyen B Finali'nde ise Hollanda, 3:38.40'lık derecesiyle Yeni Zelanda'yı geride bırakmayı başardı.