Beşiktaş'ın olağanüstü genel kuruluna yoğun katılım var.

Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay'ın yarıştığı seçimde, siyah-beyazlı ekibin eski futbolcusu Pascal Nouma da oy verdi.

"OY VERDİM, MUTLUYUM"

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Türkiye'de yaşamaya devam eden ve birçok projede yer alan Pascal, siyah-beyazlı ekibin kongre üyesi olduktan sonra ilk kez oy kullandı.

Oyunu sandığa attıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nouma, "Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum, mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum. Bilmiyorum yeni başkan kim olacak. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım." ifadelerini kullandı.

Nouma, oy verdikten sonra meşhur kartal pençesi hareketini yaptı.

Nouma: İlk defa seçime katılıyorum VİDEO



ı.Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Pascal Nouma'nın yanı sıra Murat Boz, Rıza Çalımbay ve Revna Demirören'de oy kullandı.