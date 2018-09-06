Novak Djokovic 11. kez yarı finalde

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvaya çeyrek final maçlarıyla devam edildi. 06.09.2018 Djokovc üst üste 11. kez yarı fnalde. Kariyerinde iki ABD Açık şampiyonluğu bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic, dünya klasmanında 55. sırada yer alan Avustralyalı John Millman ile karşılaştı.

Toplam 2 saat 48 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenen 31 yaşındaki Djokovic, turnuvada üst üste 11. kez yarı finale çıkma başarısını gösterdi. Tek erkeklerdeki diğer çeyrek final mücadelesinde ise Japon Kei Nishikori, 7 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic'i 2-6, 6-4, 7-6, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek son 4 tenisçi arasına kaldı. Nishikori, yarı finalde Djokovic ile eşleşti.

OSAKA İLK KEZ YARI FİNALDE

ABD Açık'ta geçen yıl final oynayan 23 yaşındaki Madison Keys, İspanyol Carla Suarez Navarro'yu 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Diğer çeyrek final mücadelesinde ise Ukraynalı Lesia Tsurenko'yu 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden 20 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka yarı finale çıkarken, kariyerinin en iyi grand slam derecesini elde etti. Keys'in yarı finaldeki rakibi Osaka oldu