Novak Trabzon'a 2.5 yıllık imza attı

Trabzonspor'da transfer edilen sol bek oyuncusu Filip Novak ile sözleşme imzalandı. Novak kendisini 2,5 yıllığına bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Çek futbolcu Filip Novak ise Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Uzun süren görüşmelerin ardından sonuca vardık. İki taraf için de çok hayırlı olacaktır diye umuyorum. Takımın önümüzdeki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmesi için elimden gelen yardımı yapmak istiyorum. Umarım hep birlikte Avrupa’da başarılar yakalarız." ifadelerini kullandı.

CELUSTKA'DAN BİLGİ ALDIM

Trabzonspor'un Türkiye'deki en iyi taraftara sahip olduğunu belirten Novak, "Sadece bir gündür buradayım. Şehir hakkında fikrim yok ama burada uzun yıllar oynayan Celustka çok yakın arkadaşım. Şehirle ve takımla alakalı ondan çok güzel şeyler duydum. Takımın Türkiye'deki en iyi taraftara sahip olduğunu duydum. Kariyerim boyunca stoper ve birçok pozisyonda daha oynadım ama benim ana mevkim sol bek. Kendimi de ofansif bir oyuncu olarak görüyorum. İçimde hücuma yönelik bir ruh var. Dolayısıyla benim için hiç zor olamayacak." dedi.