Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Filip Novak ile anlaşmaya varan Trabzonspor, sol bek oyuncusunu İstanbul'a getirdi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİP İMZA ATACAK
Tecrübeli savunma oyuncusu Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla gece İstanbul’a geldi. Pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yapan Novak daha sonra Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldı.
Bordo-mavili takımla anlaşmaya varan Çek savunmacı Filip Novak’ın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından birkaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Novak Trabzonspor için İstanbul'a geldi VİDEO