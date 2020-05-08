N'Sakala: Beni Başakşehir de çok istiyor

Hangi takıma gideceği en çok merak edilen isimlerden biri olan sol bek Fabrice N'Sakala, hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BAŞAKŞEHİR BENİ ÇOK ARIYOR"

N'Sakala, "Evet genelde Fenerbahçe'den ve Beşiktaş'tan bahsediyorlar. İsim olarak geçmeyen kulüpler de var, mesela Başakşehir beni çok arıyor. İyi bir iletişimdeyiz ama biliyorsunuz ocak ayında Fenerbahçe'den iyi bir teklif aldım, fakat şimdi her şey değişti. Aslında nereye gideceğimi düşünmekle çok vakit harcamıyorum, çünkü şu anda ilk seçeneğim Alanya. Fakat hırslıyım bu nedenle sezonun sonunda ne olacak göreceğiz. O zaman ne yapacağıma karar vereceğim." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A GİDİP GİTMEYECEĞİMİ BEN DE BİLMİYORUM"

Birkaç gün önce Beşiktaş Asbaşkanı ve futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ'ın, telefonla katıldığı bir spor programında N'Sakala ile görüştüklerini ancak henüz bir sonuç olmadığına dair yaptığı açıklama hakkında da konuşan başarılı sol bek, "Evet Beşiktaş ile bir görüşmem oldu, çünkü Sergen Hoca'yı iyi tanıyorum. Sanırım herkes onu tanır çünkü Alanya'daydı ve konuşmak daha kolay. Benim profilimi, nasıl oynadığımı, düşünce tarzımı beğendiğini söylüyorlar. Benim için bu iyi bir şey çünkü bu büyük bir kulüp, onlara karşı çok saygı duyuyorum. Ama oraya gidip gitmeyeceğimi ben bile bilemiyorum. Şu ana kadar sadece benim ne istediğimi konuştuk ve ben şu anda sezonuma odaklandığımı ve başka bir kulüp hakkında düşünmek istemediğimi söyledim. Ama elbette büyük bir kulüp tarafından aranmak bir zevktir. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Bakalım sonra ne olacak." diye konuştu.