N'Sakala'dan Beşiktaş sinyali

Önümüzdeki sezon Portekizli oyuncu Pedro Rebocho ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, sol bek bölgesi için yeni bir isim istiyor.

Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi Alanyaspor'da forma giyen N'Sakala ile yakından ilgilendiği bilinen siyah-beyazlılar; transferi henüz açıklamasalar da Fransız oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sinyal vermeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ FORMALI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

29 yaşındaki N'Sakala, bir Beşiktaş taraftarının kendisi için yaptığı siyah-beyaz formalı karesini kişisel Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.