Ensonhaber.com'a dön

N'Sakala'dan Beşiktaş sinyali

Beşiktaş'ın ciddi bir şekilde ilgilendiği bilinen Alanyasporlu futbolcu N'Sakala, kişisel Instagram hesabından siyah-beyaz formalı bir fotoğrafını paylaştı.

| Haber Merkezi
N'Sakala'dan Beşiktaş sinyali
Yorum Yap

Önümüzdeki sezon Portekizli oyuncu Pedro Rebocho ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, sol bek bölgesi için yeni bir isim istiyor.

Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi Alanyaspor'da forma giyen N'Sakala ile yakından ilgilendiği bilinen siyah-beyazlılar; transferi henüz açıklamasalar da Fransız oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sinyal vermeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ FORMALI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

29 yaşındaki N'Sakala, bir Beşiktaş taraftarının kendisi için yaptığı siyah-beyaz formalı karesini kişisel Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM