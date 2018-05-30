Ronaldo'nun neden ayrılmak istediği ortaya çıktı

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Portekizli Ronaldo'nun yakın arkadaşı ve eski milli futbolcu Nuno Gomes, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu.

REAL YENİ SÖZLEŞME TEKLİF ETMEDİ

Real Madrid'in Ronaldo'ya söz verdiğini belirten Gomes, "Real Madrid Ronaldo'ya sözleşmesini uzatıp, maaşını yükselteceklerine dair söz verdi ancak bu sözü tutmadı. Ronaldo'ya görüşüyorum, kendisi bu yüzden üzgün." dedi.

Başkan Perez'le Ronaldo'nun arasının da iyi olmadığını belirten Gomes, "Ronaldo'yla Perez'in arası soğuk. Sezon bitti ve Perez sözünü tutmadı. Ronaldo'nun Real'den ayrılıp ayrılmayacağını söylemek için erken. Ama ayrılırsa Manchester United veya PSG'ye transfer olabilir" ifadelerini kullandı.