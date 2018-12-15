Nur Tatar altın madalya için tatamiye çıkacak

Milli tekvandocu Nur Tatar Askari, Çin'de düzenlenen Grand Slam Finali'nde altın madalya maçı yapma hakkı kazandı.

Wuxi kentinde 12 Aralık'ta başlayan organizasyonda finalistler belli oldu. Türkiye'nin 6'sı kadın 7 sporcuyla yer aldığı Grand Slam Finali'nde milli sporculardan Nur Tatar, adını finale yazdırdı.

Üç maçını da Çinli tekvandocularla yapan Nur Tatar, rakiplerini altın vuruşla geçti. İlk turda Pan Gao, çeyrek finalde Mengyu Zhang, yarı finalde de Yunfei Guo'yu mağlup eden milli tekvandocu, yarın finalde İngiliz Lauren Williams ile karşılaşacak.

Nur Tatar Askari, geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Grand Prix Finali'nde altın madalya kazanmıştı. Türkiye'yi organizasyonda temsil eden diğer 6 sporcu ise elendi.

Kadınlarda Nafia Kuş (+67 kilo), Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs (49 kilo) ilk turda, İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün (57 kilo) çeyrek finalde organizasyona veda etti. Erkeklerde Türkiye adına mücadele eden tek sporcu olan Hakan Reçber de 68 kilo çeyrek final maçında rakibine yenilerek madalya şansını kaybetti.