Nur Tatar Askari'den gümüş madalya

G.Saraylı futbolcuların motive olmak için dinledikleri şarkı

Beşiktaş'ın armasında neden Türk bayrağı var

1 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının 11'leri Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

2 Deniz Çoban: Derbi kaldığı yerden devam eder Eski hakem Deniz Çoban, Mardin 47 Spor-Arsinspor maçında yaşanan olayları örnek gösterek, derbinin kaldığı yerden devam edeceğini iddia etti.

3 Ertuğrul Sağlam İran'da da yapamadı Ocak ayında İran’ın Tractor Sazi takımının başına geçen Ertuğrul Sağlam, bekleneni veremedi. Sağlam'ın kalan 2 maçın ardından takımdan gönderileceği öğrenildi.

4 Daniel Hooker, Jim Miller'ı diziyle nakavt etti Daniel Hooker ile Jim Miller, New Jersey’de karşı karşıya geldi. Yeni Zelandalı dövüşçünün diziyle yaptığı nakavt dün gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

5 Messi Barcelona'daki 31. kupasını kazandı Kral Kupası finalinde Sevilla'yı 5-0 mağlup eden Barcelona, şampiyon oldu. Maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Lionel Messi, Katalan ekibindeki 31. kupasını kazanmış oldu.

6 Şenol Güneş: İlla komalık mı olmak lazım Derbide başından yaralanan Şenol Güneş, "Neden hiç kan akmadı?" diye soranlara cevap verdi. Güneş, "İnsanlar bir film çeviriyorlar kafalarında. Ölseydim o dikiş gerçek mi olacaktı?" dedi.

7 Sinan Gümüş: Hocam beni yine iyi motive etti Alanyaspor maçında sonradan oyuna giren ve attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olan Sinan Gümüş, Fatih Terim'le arasında geçen konuşmayı anlattı.

8 Mehmet Topal: Derbide çok çok kötü şeyler olmadı Olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında konuşan Mehmet Topal, "Hükmen 3-0 sayılacak kadar çok çok kötü şeyler olmadı" dedi.

9 Aykut Kocaman: Neden kan akmadı Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Şenol Güneş'in yaralanması hakkında konuştu. Kocaman, "Neden hiç kan görmedik?" diyerek Güneş'in rol yaptığını ima etti.