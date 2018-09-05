Nuri Şahi Bremen formasını giydi

Transfer döneminin bitimine saatler kala Borussia Dortmund'dan Werder Bremen'e transfer olan Nuri Şahin, geçtiğimiz gün FC Emmen ile oynanan hazırlık maçında ilk kez yeni takımının formasını giydi.

Hollanda ekibi karşısında maçı 2-1 kaybeden Werder Bremen'de 90 dakika sahada kalan milli futbolcu, verdiği uzun paslar ve rakipten çaldığı toplarla beğeni topladı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Nuri Şahin, sağlıklı bir şekilde sahada olmayı ve sürekli oynayarak takıma katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Dortmund'un her zaman evi olarak kalacağını kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, eski takımında geçirdiği 15 yılın hiçbir zaman unutulamayacağını ifade etti. FC Emmen'de forma giyen Türk futbolcu Caner Cavlan da maçta 90 dakika görev aldı.