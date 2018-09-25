Nuri Şahin asistle döndü

Fatih Terim, Akhisarspor maçında sahada kaybolan Fernando'nun ve verdiği şansı kötü kullanan Mariano'nun performansından şikayetçi. Maicon ise ocak ayında takımdan gönderilecek.

Celta Vigo'da disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süre kadro dışı kalan ve sonrasında kadroya geri alınan Emre Mor, Valencia maçı kadrosuna alınmadı.

Emre Mor, Celta Vigo'da bir kez daha kadroya alınmadı

Fenerbahçeli taraftarla konuşan Ali Koç, "Çok insafsızsınız. Beşiktaş'ı burada ezdik hala takıma el at diyorsunuz" dedi.

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Derbi Avrupa basınında

1-1 sona eren F.Bahçe-Beşiktaş derbisi Avrupa basınında da yer aldı. De Telegraaf'ın Cocu'yla ilgili attığı manşet ise bir hayli ilginçti.