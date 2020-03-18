Nuri Şahin: Futboldan daha önemli şeyler var

Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin, koronavirüs nedeniyle Bundesliga'nın durması kararını TRT World'de yorumladı ve dikkat çeken sözler kullandı.

"EVDE DURMAMIZI ÖNERDİLER"

Evde kalmaları gerektiğni belirten tecrübeli isim, "Ailelerimiz var, arkadaşlarımız var, düzenli görüştüğümüz insanlar var. Evde durmamızı önerdiler ve biz de onu yapıyoruz. Kişisel programlarımız verildi kulüpten. Evde çalışıyoruz, spor salonunda çalışıyoruz. Fit kalmak zorundayız ve bunun için uğraşıyoruz." dedi.

"DURMAMIZ GEREKİYORDU"

EURO 2020'nin ertelenmesi kararına da değinen Nuri, "EURO 2020'nin ertelenmesi doğru karar. Futbol bekleyebilir. Futbolcular olarak durmamız gerekiyordu, sağlığımız çok daha önemli. Her futbolcunun ailesi, arkadaşları var. Futboldan çok daha önemli şeyler var. Kendimizi, çevreyi, etrafımızdaki insanları korumalıyız. Her gün topa vurmamak ilginç olabilir ama kendimizi korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Evdeki zamanını nasıl geçirdiği sorulan eski milli oyuncu, "Ailemle küçük şeyler yapıyorum, oyunlar oynuyorum, Monopoly oynadık, en son çocukken Monopoly oynamıştım. Oğlumla İspanyolca öğreniyorum, bunun gibi şeyler. Bundan kurtulmak için elimizden geleni yapmalıyız." diye konuştu.