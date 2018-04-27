Nuri Şahin, Harvard'a kabul edildi

Futbol hayatını Borussia Dortmund'da sürdüren Türk futbolcu Nuri Şahin, yeşil sahalara veda ettikten sonraki planları hakkında kısa süre önce açıklamalarda bulunmuştu.

O dönem "Beni çok heyecanlandıran bir diğer gelişme de, Harvard'a yaptığımız başvuru. Kabul edilirsem, futbol kariyerimle üniversite eğitimimi birlikte yürüteceğim. Dünyanın en iyi üniversitesinden yöneticilik dersleri almış olmak, o havayı solumuş olmak, futbol sonrası kariyerim için çok değerli olacak." diyen başarılı futbolcu bu hayalini gerçekleştirdi.

Kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile bu Harvard'a yaptığı başvurunun kabul edildiğini duyuran Nuri Şahin, ''Öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşı, yeri, zamanı yok. Başvuru kabul mektubum geldi, yazın Harvard'ta alacağım eğitim için çok heyecanlıyım, efsane profesör Anita Elberse ile tanışacağım için de.'' ifadelerine yer verdi.