Nuri Şahin: Oğuzhan Özyakup'a kefil olurum

Hürriyet'e konuşan Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Nuri Şahin, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o röportajın bir kısmı:

HİÇ DÜŞÜNMEDEN ALIN

Türk oyunculardan beğendiğin, gelecek vaat ettiğini düşündüğün, çalıştığın hocalardan biri arayıp sorsa kefil olacağın bir oyuncu var mı?



"Oğuzhan. Şu an telefon çalsın, hiç düşünmeyin hemen alın derim."



Futbol oynamayı bırakmadan gerçekleştirmek istediğin bir hayalin var mı?



"Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kazanmak. Biliyorum çok zor ama hayalim bu. Bu şehir, bu kulüp, bu taraftar o kupayı hak ediyor. Neden olmasın."

ARDA'YA ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANANA KADAR DÖNME DEMİŞTİ

Arda Turan’ın Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olması, şu anda spor gündemimizin ana maddesi. Yakın arkadaş olduğunuzu biliyoruz, karar aşamasında sana danıştı mı? Kararını öğrendiğinde ne hissettin?



"Danışmadı. Çünkü profesyonel açıdan bu konuda ne düşündüğümü gayet iyi biliyor. Biz ikimiz de Şampiyonlar Ligi Finali oynadık ve kupaya ulaşamadık. Ben ona sakın bu kupayı kazanana kadar Türkiye’ye dönme demiştim. Ama görünen o ki, koşullar bunu gerektirdi. Şu anda hangi takımda oynadığından çok, hangi hoca ile çalıştığı önemli bence. Onu yeniden eski günlerine döndürebilecek tek isim Abdullah Avcı. Bu kararı neye dayanarak verdiğini anlıyorum. Ama eleştirilerin dozunu ve üslubunu anlamam mümkün değil. Bu ülke insanının hayal bile edemediği şeyleri gerçekleştirmiş bir sporcu Arda, kredisi bundan fazla olmalıydı. Biliyorum ki oynamaya başladığında her şey geride kalacak."