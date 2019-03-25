Nuri Şahin: Türkiye'de futbol okulu açmak istiyorum

Bundesliga takımlarından Werder Bremen'de kariyerini sürdüren Nuri Şahin, saha içinde olduğu gibi saha dışında da takdir toplamaya devam ediyor.

Almanya'nın Bild gazetesine röportaj veren 30 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de yapmayı düşündüğü planını anlattı.

''ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLAR OLACAK''

Nuri Şahin, Bild'e verdiği röportajda ''Türkiye'de çocuklar için bir futbol akademisi kurmayı planlıyorum. Akademinin mottosu hayat oyununu kazan olacak. Akademi içinde beslenme uzmanı, öğretmenler, antrenörler ve bir medya sınıfı olacak. Tüm alanları kapsayacak bir oluşum olacak. Eğer akademimizde yetişen bir çocuk, ileride profesyonel bir futbolcu olursa çok seviniriz. Ancak bizim önceliğimiz, çocuklar olacak. Çocukların sağlıklı ve başarılı olarak gelişmeleri olacak. Bu proje başarılı olursa her şeyden önemlisi çocuklar kazanacak.'' sözlerini kullandı.

Sezon başında Borussia Dortmund'dan Werder Bremen'e transfer olan Nuri Şahin, 15 maçta forma giymişti.