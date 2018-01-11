Nuri Şahin ve Ömer Toprak zehirlendi

Borussia Dortmund’un İspanya kampının son günü tatsız bir sürprize neden oldu.

TAVUK DÖNER YEDİLER

Nuri Şahin ve Ömer Toprak'la birlikte tavuk döner yiyen 9 oyuncu hastanelik oldu. Tavuk döner yemeyen futbolcuların herhangi bir sıkıntı yaşamadıkları belirtildi.

BAĞIRSAK-MİDE İLTİHABI

Derhal tedaviye alınan futbolcular için mide-bağırsak iltihabı teşhisi konuldu. Futbolcuların durumunun düzelme eğiliminde olduğu, Bundesliga’da ikinci yarının ilk maçında pazar günü karşı karşıya gelecekleri Wolfsburg karşılaşmasına kadar iyileşecekleri kaydedildi.

Alman ekibinde tavuk dönerden zehirlenen futbolcuların isimleri şöyle: Nuri Şahin, Ömer Toprak, Roman Bürki, Roman Weidenfeller, Marc Bartra, Andre Schürrle, Christian Pulisic, Jacob Bruun Larsen, Dominik Reimann.

Sezonun ilk yarısını Bayern Münih ve Schalke’nin ardında üçüncü sırada tamamlayan Borussia Dortmund’un 28 puanı bulunuyor.