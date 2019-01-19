Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a mesaj

Altyapısından yetiştiği Borussia Dortmund'da şampiyonluk ve kaptanlık yaşayan, Real Madrid ve Liverpool gibi büyük kulüplerde de forma giydikten sonra kariyerini şu anda Werder Bremen'de sürdüren milli futbolcu Nuri Şahin, Galatasaray'dan Sttutgart'a transfer olan Ozan Kabak'a "hoş geldin" dileğinde bulundu.

"İYİ YERLERE GELECEĞİNDEN EMİNİM"

Genç futbolcuya tavsiyelerde de bulunan Nuri Şahin, "Bundesliga’ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış..." ifadelerini kullandı.