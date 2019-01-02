Nurkic'ten müthiş performans

1 Fenerbahçe'ye Avusturyalı stoper Savunmaya takviye yapacak olan Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda alınacak ilk ismin Watford'un stoperi Prödl olduğu ifade edildi.

2 Fabregas Monaco yolunda Adı Fenerbahçe ile anılan Cesc Fabregas, tercihini Legue 1'den yana kullandı. Yıldız futbolcu, Thierry Henry'nin çalıştırdığı Monaco'yla anlaşmaya vardı.

3 Şenol Güneş'in son kararı Burak Yılmaz Beşiktaş yönetimiyle bir araya gelen Şenol Güneş, golcü transferi için tercihinin Burak Yılmaz'dan yana olduğunu söyledi.

4 Ozan ve Serdar takımda kalıyor Yönetimle görüşen Fatih Terim, Ozan Kabak'ın maaşına zam yapılarak takımda tutulmasını istedi. Terim ayrıca Serdar Aziz'i de affetme kararı aldı.

5 Tarık Çamdal'ın yeni yıl paylaşımı Galatasaray'da yıllardır kadro dışı olmasına rağmen takımdan ayrılmayan Tarık Çamdal, yeni yılı ailesiyle birlikte geçirdi.

6 Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u transfer etmek istediğini yazdı.

7 Euroleague’de Aralık ayının MVP’si belli oldu Fenerbahçe Beko’nun başarılı basketbolcusu Jan Vesely, THY Euroleague’de Aralık ayının MVP’si seçildi.

8 Gomis Galatasaray'a dönmek istiyor Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan ve bu sene Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis "sözleşmem sona erdiğinde umarım kısa bir süre için de olsa Galatasaray'a dönerim" dedi.

9 UEFA'nın 50 kişilik listesine 2 Türk futbolcu girdi UEFA resmi internet sitesi, 2019 yılında takip edilmesi gereken 50 genç yeteneği sıraladı.