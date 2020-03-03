Nürnberg: Frey'in bonservisini almak istiyoruz

Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, Frey'in bonservisini almak istediklerini söyledi.

25 yaşındaki İsviçreli futbolcunun performansından memnun kalan Alman ekibi, Fenerbahçe ile temasa geçti.

"3 MİLYON EURO ÖDEME YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Palikuca, yaptığı açıklamada, "Michael Frey'i bonservisiyle satın almak istiyoruz. Bilindiği gibi en az 3 milyon euro ödeme yapmamız gerekiyor. Fakat Frey'i isteyen tek kulüp biz değiliz. Fenerbahçe ile görüşen birkaç kulüp daha var. Eğer biz bu ödemeyi yaparsak kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacağız. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Bu sezon Nürnberg formasıyla 20 lig maçına çıkan Michael Frey, 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Frey'in Nürnberg'deki kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020'de, Fenerbahçe'deki sözleşmesi ise 2022'de sona eriyor.

Almanya'da yayınlanan Bild gazetesine açıklamalarda bulunan Frey ise, "Nürnberg'de çok mutluyum. Açıkçası burada uzun yıllar oynamak istiyorum ama bu sadece benim isteğimle gerçekleşecek bir durum değil. Benim dışımda gelişecek olaylar da var. Kulübün ne düşündüğü çok önemli" dedi.