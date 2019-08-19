Nürnberg Sportif Direktörü: Frey tam aradığımız forvet

Geçyiğimiz günlerde Almanya'ya giden Michael Frey, sağlık kontrolünden geçti.

Nürnberg ile her konuda anlaşan Frey, kısa süre içinde Bundesliga 2 ekibi ile sözleşme imzalayacak.

"UZUN, İRİ, GÜÇLÜ, KASLI"

İsviçreli forvet hakkında açıklamalarda bulunan Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, SKY'a yaptığı açıklamalarda ''Frey Tam aradığımız forvet. Uzun, iri, güçlü, kaslı... Hiç böyle oyuncumuz yok. Onunla birlikte topu ileride rahatça tutabiliriz. Top için savaşan bir futbolcu. Umarım buraya çabuk alışır ve yardımcı olur'' sözlerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'dan düşen Nürnberg, yeni sezona da kötü başlamış ve 2 maçta 2 yenilgi almıştı. 25 yaşındaki futbolcu ise sarı-lacivertli forma ile toplam 25 maça çıkarken 5 gol ve 1 asist üretmişti.

Geçen sezon başında 2.5 milyon euroya Zürih'ten transfer edilen Frey, Fenerbahçe'de beklentilerin çok uzağında kalmıştı.