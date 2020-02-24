Nursal Bilgin yaşamını yitirdi

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi.

Tribünde bulunan eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, maçın ikinci yarısında rahatsızlandı.

Kalp krizi şüphesiyle Beyoğlu'ndaki İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilgin, hayatını kaybetti.

"MAÇLA İLGİLİ KONUŞMANIN BİR ANLAMI YOK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa, müsabaka hakkında değerlendirme yapmayacağını belirterek, "Üzücü haberi karşılaşmadan sonra aldık. Bizim için buruk bir sevinç oldu. Sevdiğimiz bir insanı kaybettik. Geleli 3 hafta oldu. Günün 20 saatini birlikte geçirdiğimiz bir ağabeyimizdi. Maçla ilgili konuşmanın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

"CAMİAMIZIN BAŞI SAĞOLSUN"

Yukatel Denizlispor'un başındaki ilk maçına çıkan teknik direktör Bülent Uygun ise Nursal Bilgin'in hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, "Türk futbolumuzun ve kıymetli camiamızın başı sağolsun." dedi.

Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Nursal Bilgin, bir taraftarın forma için canını vereceği kadar sevdiğinin göstergesi. Kasımpaşa'da bir idol olacaktır. Maçta takımının kazanması için tüm yüreğiyle tribünde mücadelesini verdi. Spor camiamızın başı sağolsun." diye konuştu.