Nwakaeme: Elimden gelenin fazlasını yapıyorum

Çok istekli bir görüntü içinde olan ve attığı gollerle dikkatleri üzerine başarılı futbolcu, bu tabloyu Gaziantep karşılaşmasında seyircisine de izlettirmekte kararlı.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIMIZIN KAZANMASI"

Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Nijeryalı, "Hocamızın kararlarına her zaman saygı duyuyorum.Ancak bununla birlikte oynamak için de elimden geleni, hatta fazlasını yapıyorum. Önemli olan takımımızın kazanıyor olması. Fakat elbette ben de buna asist ya da gol olarak katkı yapabilirsem çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullanıyor.