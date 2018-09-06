Nwakaeme: F.Bahçe'ye gol atıp gerçek Trabzonlu olacağım

Herkesin konuştuğu ve "Kim bu?" dediği Anthony Nwakaeme nasıl bir transfer süreci geçirdi? Galatasaray maçı sonrasında başkan Ahmet Ağaoğlu ile nasıl bir diyalog yaşadı ve başkanı şaşırttı?

İddia edildiği gibi Nwakaeme'yi Ersun Yanal istememezlik yapmıyor. O dönemde gündemde değil. Şota, İsrail'e gittiğinde Nvvakaeme adını Trabzonspor cephesine veriyor ve bu isim o dönem yönetici olmayan ancak şu anda asbaşkanlık yapan Hayrettin Hacısalihoğlu'nun ajandasına yazılıyor. Nvvakaeme'nin maçları transfer edilmeden önce 72 saat boyunca izleme komitesi tarafından takip ediliyor. Ünal Karaman da zaman zaman maçlarına bakıyor ve yönetime alınması yönünde rapor veriyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu devreye giriyor, kadın menajeriyle (Viki) beraber oyuncuyu İstanbul'a davet ediyor. Geliyorlar görüşmeler yapılıyor ama basına sızdırılmıyor. İkinci gelişinde medyanın haberi oluyor. "Trabzonspor benim Avrupa'ya gitmede sıçrama tahtası olacak" diyen Nvvakaeme, asist ve golleri için ekstra para talep ediyor. Başkan "kendine güven" olarak gördüğü bu talebe 'Tamam' diyor. İmzalar atılıyor. Nvvakaeme, Galatasaray'a 2 gol atıp 1 de asist yapıyor.

SIRA F.BAHÇE'DE

Başkan Ahmet Ağaoğlu "Bravo erkenden Trabzonsporlu oldun" diyor. Nijeryalı golcü ise "Daha tam Trabzonsporlu olmadım.. 13. haftayı iple çekiyorum.. F.Bahçe'ye de gol attığımda tam Trabzonsporlu olacağım" diyerek şaşırtıyor. Başkan Nwakaeme'ye sıkıca sarılıyor.