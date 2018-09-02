Nwakaeme: Gücümüzün farkındayız

Anthony Nwakaeme, iyi olan tarafın kendileri olduğunu ifade ederek, "Bu gün daha iyi olan taraf bizdik, büyük bir takıma karşı oynadık. Biz de gücümüzün farkındayız biz de güçlü bir takımız. Bizi mutlu eden güzel bir galibiyet, önemli bir galibiyet oldu. İmkansız diye bir şey yoktur. Benim hayat felsefem bu daha önceki takımlarımda da böyleydim. Hep bu mantaliteyle düşünmeye, oynamaya alıştım. Ev sahibi avantajımızı da gayet iyi kullandık. İyi bir takıma karşı oynadık ama biz de gücümüzü biliyorduk. Güzel bir galibiyet oldu. Gerçekten harika, inanılmaz bir taraftar vardı. Onları tarif edecek kelime bulmakta insan zorlanıyor. Bu galibiyeti onlar da hak ettiler, onlara da armağan olsun" diye konuştu.