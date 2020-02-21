Nwakaeme kafileye dahil edilmedi

Süper Lig yarın haftanın en kritik karşılaşmalarından biri oynanacak.

Deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan lider Trabzonspor'da Nwakaeme üzüntüsü yaşanıyor.

NWAKAEME YOK

Sivasspor mücadelesinde sakatlanan yıldız futbolcu, düz koşulara başlasa da tam olarak iyileşmediği için kafileye dahil edilmedi.

LJAJİC BELİRSİZ

Ev sahibi Beşiktaş'ta ise Ljajic'in durumu belirsizliğini koruyor. Grip olan 28 yaşındaki oyuncunun ateşinin 39'a kadar çıktığı öğrenildi. Tedavisi süren Ljajic'in kadroda olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Trabzonspor kafilesinde yer alan isimler:

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

SERKAN ASAN

JOAO PEREIRA

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MANUEL DA COSTA

MANOEL MESSİAS

DOĞAN ERDOĞAN

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

ABDULKADİR PARMAK

JOSE SOSA

BADOU NDIAYE

BİLAL BAŞACIKOĞLU

GUILHERME

DANIEL STURRIDGE

ALEXANDER SORLOTH

CALEB EKUBAN