Nwakaeme kafileye dahil edilmedi

Süper Lig yarın haftanın en kritik karşılaşmalarından biri oynanacak.
Deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan lider Trabzonspor'da Nwakaeme üzüntüsü yaşanıyor.
NWAKAEME YOK
Sivasspor mücadelesinde sakatlanan yıldız futbolcu, düz koşulara başlasa da tam olarak iyileşmediği için kafileye dahil edilmedi.
LJAJİC BELİRSİZ
Ev sahibi Beşiktaş'ta ise Ljajic'in durumu belirsizliğini koruyor. Grip olan 28 yaşındaki oyuncunun ateşinin 39'a kadar çıktığı öğrenildi. Tedavisi süren Ljajic'in kadroda olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.
Trabzonspor kafilesinde yer alan isimler:
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
SERKAN ASAN
JOAO PEREIRA
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSİAS
DOĞAN ERDOĞAN
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
ABDULKADİR PARMAK
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
BİLAL BAŞACIKOĞLU
GUILHERME
DANIEL STURRIDGE
ALEXANDER SORLOTH
CALEB EKUBAN