Nwakaeme: Ronaldinho'yu ilk izlediğimde ağladım

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, hem yetenekli hem de genç oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarını belirterek, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür kadar yetenekli genç oyuncu görmediğini söyledi.

İşte o röportajın bir kısmı:

Türkiye'de oynayan Nijeryalı bir oyuncu olarak Türk futbolcularını çok yetenekli bulduğunu belirten yıldız oyuncu, "Türk oyuncuların çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bunca zamandır futbol oynuyorum, birçok takım değiştirdim ama Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür kadar yetenekli genç oyuncu görmedim" şeklinde konuştu.

RONALDİNHO KELİMELERLE ANLATILMAZ

Sokaklarda oynadığım dönemde genelde pas vermek yerine çalım atmayı tercih ettiğini belirten Nwakaeme, "Karşımda 10 kişi olsa bile hepsini çalımlamaya gayret ederdim. Yaptığım hareketler benzediği için arkadaşlarım bana bu lakabı takmıştı. Ancak Ronaldinho inanılmaz bir oyuncu. Onu kelimelerle anlatabileceğimi sanmıyorum. Ronaldinho’yu ilk izlediğimde ağlamıştım. Yaptıklarını normalde hiçbir canlının yapabileceğini düşünmüyordum. Ama o her zor hareketi çok basit yapıyordu" açıklamasında bulundu.