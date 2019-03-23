Nwakaeme'nin eski kulübü Trabzon'u FIFA'ya şikayet etti

Trabzonspor’un FIFA’lık olduğu konulara Nwakaeme transferi de eklendi.

Sezon başında Hapoel Beer-Sheva kulübünden transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu için 1 milyon euro bonservis bedeli ödemesi gereken bordo-mavililerin borcunu henüz ödemediği ortaya çıktı.

FIFA'YA ŞİKAYET ETTİLER

İsrail basınında yer alan haberlere göre Hapoel Beer-Sheva Kulübü borcunu ödemesi için bir çok Trabzonspor ile irtibata geçmesine karşın bu girişimlerinden sonuç alamadı. Bunun üzerine FIFA’ya başvurduğu belirtilen İsrail ekibinin bu yolla oyuncu için olan bonservis ücretini tahsil etmeye çalışacağı bildirildi.

Kulübün avukatlarının yasal süreçte kullanılmak üzere konuyla ilgili bir dosya hazırladıkları, ödenmeyen 1 milyon euro bonservis için harekete geçtikleri aktarıldı.

DOSYA SAYISI 19'A ÇIKTI

Böylece Trabzonspor karşısında hakkını FIFA’da arayanlara bir yenisi eklenmiş oldu. Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu önceki günlerde yaptığı açıklamada FIFA’da biriken 18 dosyaları olduğunu açıklamıştı. Böylece dosya sayısı 19'a çıkmış oldu.

MEN YA DA TRANSFER YASAĞI GELEBİLİR

Daha önce oyuncularına ödeme yapamadığı için transfer yasağı alan bordo-mavililerin, bu kez Avrupa'dan men cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.