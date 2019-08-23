Nzonzi: Fatih Terim çok önemli bir hoca

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Steven Nzonzi transfer süreci hakkında "Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Burada bir aile gibiyiz. Galatasaray çok iyi oyuncuların olduğu çok kaliteli bir takım. O yüzden seçim yaparken zorlanmadım. Cengiz Ünder ile görüşmedim. Kendi görüşüme göre hareket etmeyi severim. Herkesin düşüncesi farklıdır. Yardımcı olacak çok oyuncu vardı ama ben kendi başıma düşünmeyi tercih ederim'' sözlerini kullandı.

''FATİH TERİM ÇOK ÖNEMLİ BİR HOCA''

Teknik Direktör Fatih Terim hakkında da konuşan Nzonzi, ''Fatih Hoca'nın hem takım hem ülke için çok önemli bir teknik direktör olduğunu biliyorum. Onun verdiği emirlere en iyi şekilde karşılık vermek istiyorum'' dedi.

''TARAFTARLARI ZATEN DUYMUŞTUM''

Sarı kırmızılı taraftarları önceden de bildiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, ''Galatasaray'ın harika bir taraftar kitlesi var. Bunu zaten birçok oyuncudan duymuştum. Videolardan da izlemiştim'' diye konuştu.

''BOYUM UZUN EVET''

1.96'lık boyu ile dikkat çeken Nzonzi, ''Uzun boyluyum evet... Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Sonuçta futbol ayakla oynanan bir oyun. Boyumdan dolayı hava toplarında bir avantaj sağlayabilirim'' diyerek sözlerini tamamladı.