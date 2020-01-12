Nzonzi: Galatasaray'da son günlerim

Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Steven Nzonzi, Fransız Telefoot'a bir röportaj verdi.

"Galatasaray'dan ayrılacak mısın?" sorusuna Steven Nzonzi, "Muhtemelen bunlar son günlerim." cevabını verdi.

"İŞLER İYİ GİTMEYİNCE PARMAKLAR BELİRLİ OYUNCULARA ÇEVRİLİR"

Ayrılığın ve kadro dışı kalmasının nedeni sorulan Fransız orta saha, "İşler iyi gitmediği zaman, parmaklar belirli oyunculara çevrilir. Galatasaray'da ciddi bir şey yaşanmadı aslında. Durum tamamen bu." ifadelerini kullandı.

Telefoot'un haberinde Steven Nzonzi ile West Ham, Everton ve Celta Vigo'nun ilgilendiği, Olympique Lyonnais'un da oyuncunun durumuyla ilgili yakından ilgilendiği belirtildi.

Nzonzi'nin yüksek maaşının yüksek vergi yasalarına tabi olan Olympique Lyonnais'u zorladığı notu da düşüldü.