Nzonzi: Galatasaray hakkında konuşmak istemiyorum

Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi feshedilerek Rennes'e transfer olan Steven Nzonzi, açıklamalarda bulundu.

İşte Nzonzi'nin L'Equipe'e verdiği röportaj:

"Bir Premier Lig kulübünü değil de neden Rennes'i tercih ettin?"

"Mücadeleyi severim. Rennes, olumlu anlamda gelişen bir kulüp. Bunu çok beğendim. Ayrıca, kendi ülkeme geri dönmek ve Ligue 1'de mücadele etmek istedim. Bu ligde birçok ilgi çekici nopkta var. Kulüp başkanıyla aramızda geçen güzel sohbetten sonra Rennes'e transfer olmayı kabul ettim."





"GALATASARAY'DA İŞLER İYİ GİTMEDİ"

"Transferin son gününe kadar süreç devam etti?"

"-Evet. Anlaşmaları sağlamak zaman aldı. Ancak, benim görüşmelerin olumlu sonuçlanacağına dair güvenim her zaman vardı."

"Galatasaray dönemin neden kötü geçti?"

"-Farklı bir ülke, farklı bir organizasyon var. Galatasaray'da işlerin iyi gitmemesine neden olan ufak detayları konuşmak istemiyorum. Geleceğe bakmak ve Rennes formasıyla Ligue 1'de mücadele etmek istiyorum."