3Malatyaspor'un Avrupa macerası kısa sürdü
Ljubljana’yı eleyip ilk maçta Partizan’a 3-1 yenilen Malatya evinde tur için sahaya çıktığı karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup etmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
10Sturridge'in annesi ve amcası Türkiye'ye geldi
Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sturridge, annesi ve amcasını (ayrıca menajeri) Türkiye'ye gönderdi. Yıldız futbolcu kararını ailesiyle görüştükten sonra verecek.
1Nzonzi İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi.