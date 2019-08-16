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Nzonzi İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi.

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Nzonzi İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi.

Ayrıntılar gelecek...

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