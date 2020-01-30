Nzonzi, İstanbul'dan ayrıldı

Steven Nzonzi'nin Galatasaray macerası kısa sürdü.
Galatasaray’ın sezon başında Roma’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu, 13 Aralık’ta disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakılmıştı.
İSTANBUL'DAN AYRILDI
O günden beri bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Nzonzi, transfer görüşmesi yapmak için İstanbul’dan ayrıldı.
31 yaşındaki futbolcu, Türk Hava Yolları’nın saat 15.20’de kalkan TK 1827 sefer sayılı uçağı ile Paris’e gitti.
RENNES'LE GÖRÜŞECEK
Tecrübeli oyuncunun, Fransa ekiplerinden Rennes ile görüşeceği ifade edildi.
Steven Nzonzi, Galatasaray’da bu sezon 15 resmi maçta göre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.