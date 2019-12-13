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Nzonzi kadro dışı bırakıldı

Galatasaray Kulübü, Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

| Haber Merkezi
Nzonzi kadro dışı bırakıldı
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Galatasaray'da Nzonzi krizi yaşanıyor...

Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız futbolcunun disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

"Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır."

DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILABİLİR

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında Roma'dan kiralık olarak alınmıştı.

Nzonzi'nin devre arasında takımdan gönderilmesi bekleniyor.

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